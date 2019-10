Zeť Karla Gotta na pohřeb nepřijel. Uctí ho ostrým metalem! UKÁZKA 

Tolkki se s Karlem Gottem viděl naposledy letos v červnu. "S Dominikou jsme přijeli do Prahy. Byli jsme tam tři dny, navštívili jsme Karlín a byli jsme také na Bertramce. Bylo to jako vždy fajn," řekl Tolkki pro TN.cz.



Umělec ale nemá rád pohřby, proto svou choť nedoprovodil. Oba žijí ve Finsku. "Lituji, že jsem nepřijel na pohřeb. Ta ztráta mě velmi zasáhla. Na pohřeb jsem se díval v televizi," popsal.



Na tchána ale nechce jen tak zapomenout. "Rád bych Karla Gotta nějak uctil ve své hudbě, byl to opravdový velikán," řekl Tolkki, který je kytaristou ve své power metalové skupině Avalon. Ta letos vydala nové album Return To Eden.



Dominika Gottová prý nese smrt svého otce špatně. "Velice ji to zasáhlo. Se slzami v očích mi řekla, že tatínek zemřel," popsal Tolkki v dřívějším rozhovoru.

Tolkki a Gott se seznámili už v roce 2000. "To bylo poprvé, co jsem přiletěl s Dominikou do Prahy. Nepamatuji si jméno restaurace, ale bylo to u řeky. Karel přišel i s Ivanou. Měl na sobě sluneční brýle a já jsem zrovna dopil pivo," zavzpomínal.

