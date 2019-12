Zohyzdili památku v centru Prahy! Za tohle by se styděli i Pat a Mat

Obyvatelé Prahy i turisti jsou v šoku ze stavu kostela sv. Ludmily na náměstí Míru. Všechny znechutilo provedení opravy rozvaděče zvenku na budově. Zářivě oranžové cihly a malta naházená nahrubo výrazně kazí vzhled historické novogotické památky.



"Néee, takové barbarství. Je to zrůdnost, měli by se stydět,“ zlobí se místní na sociálních sítích. Praha 2, farář kostela i památkáři jen kroutí hlavou a nechápou, jak může někdo bez dovolení postavit takovou ohavnost na kulturní památce.



"Městská část Praha 2 se o této záležitosti dozvěděla z otevřených informačních zdrojů a okamžitě podala podnět odboru památkové péče,“ potvrdila mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.

"Ten zásah byl bez našeho vědomí. V současné době to samozřejmě řešíme. Takže věřím, že se to zdárně ukončí a udělá se to tak, jak by to mělo být,“ dodává farář kostela Jakub Karel Berka.



Za dílem stojí Společnost Engie Services, která připojuje nově položené kabely v rámci rekonstrukce elektrické sítě. "Přípojné místo tohoto objektu je provizorně zabezpečeno, aby nedošlo k ohrožení zdraví občanů. Po kompletním přepojení sítě v této oblasti a za příhodných klimatických podmínek, bude místo uvedeno do stavu, který nebude narušovat památkový objekt,“ brání se firma Engie Services a.s.



I když je dnešní podoba rozvaděče pouze dočasná, i tak došlo podle úřadů k pochybení. O dočasném zabezpečení totiž nikdo zainteresovaný nevěděl a nikdo ho nepovoloval. "Pokud je někdy nějaký zásah tady k nám do kostela, tak se to projednává s památkářem, s námi jako kostelem atd. A pokud je vše odsouhlasené po všech stránkách a to i s arcibiskupstvím, tak teprve pak se do toho pouštějí. Tohle bylo vyloženě bez našeho vědomí, zkrátka si to někdo vzal na svoje triko,“ doplnil Jakub Karel Berka.

Firma, která na kostel obludnou stavbu přilepila, se poté co se se o věc začal web TN.cz zabývat, svůj odpudivý výtvor na kostele zakryla překližkovou deskou a volně ležícími cihlami. Nejspíš se sami za ohyzdné provedení stydí.