Zmizela matka dvou dětí. Od soboty se neozvala, pátrání nepomohlo

Policie na jihu Čech pátrá po 54leté ženě. V sobotu dopoledne odešla z domova, pravděpodobně si vypnula telefon a rodina o ní dosud neví. Do pátrání policie zapojila i vrtulník.

Vladislava Padrtová z Třeboně odešla z domova v sobotu v deset hodin dopoledne, podle informací policie údajně kvůli osobním problémům. Dosud se ale nevrátila. Zmizení 54leté ženy nahlásil její manžel v devět hodin večer.

"Do akce se zapojili policisté i s vrtulníkem. Začali se prověřovat možná místa výskytu ženy, tedy místa, kam ráda chodila, příbuzní, také zdravotnická zařízení, budovy nádraží a podobně. Všechno zatím s negativním výsledkem," řekla TN.cz mluvčí jihočeské krajské policie Štěpánka Švarcová.

Ženu pátrací tým hledal celou noc a pokračoval i v neděli. Policisté do akce zapojili i pátrací neziskovou organizaci, která do terénu nasadila čtyři čtyřkolky a dalších deset lidí. "Naše týmy byly nasazeny na vytipovaných místech, avšak do brzkých ranních hodin se pohřešovanou nepodařilo najít.

Pohřešovaná žena měří 165 až 170 centimetrů, má tmavě hnědé vlasy na ramena, modré oči a světlou pleť. Z domova odešla v tmavých legínách, světlém triku s krátkým rukávem, na nohou měla červené pantofle.

Pátrání stále pokračuje. Jakékoli informace o zmizelé ženě můžete volat na linku 158.

