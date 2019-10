Zpátky do minulosti: Místa, která byste v Budapešti neměli minout

Budapešť, město s historickým duchem, jehož památky ohromí snad každého. Projděte se po okolí a připomeňte si události, které nejsou vzdálené ani nám. Jedno je jisté, tohle skvostné město se vám určitě vryje do paměti.

Výlet do hlavního města Maďarska vám přinese mnoho zážitků, které ještě dlouhou dobu nedostanete z hlavy. Pokud nechcete řešit ubytování v hotelu a zároveň neradi řídíte na dlouhé vzdálenosti, můžete využít vlakové spoje. Výhodný by pro vás mohl být noční vlak. Zatímco ujede po železnici stovky kilometrů, vy se v klidu vyspíte a druhý den ráno se můžete vydat na prohlídku památek.

Mezi nejimpozantnější stavby Budapešti patří zajisté Budapešťský parlament. Krásný pohled na tuhle budovu se vám naskytne z Rybářské bašty. Ta byla postavena na počátku 20. století a její název rozhodně není náhodný, dříve se na tomto místě totiž konal rybí trh. Doporučujeme sem vyrazit brzy ráno, i mimo sezónu je tu odpoledne opravdu velké množství lidí.



Na zpáteční cestě z Rybářské bašty se vydejte na Gellertovu horu. Na vrcholku se nachází Citadela a také místní Socha svobody, připomínající osvobození Maďarska od nacismu během 2. světové války. Nejvíce vás odsud nejspíše ohromí výhled na Budínský hrad. Ten stojí ale za to navštívit osobně. Nemusíte se bát žádného dalšího výšlapu, k hradu se dostanete i lanovkou. A když už tu budete, můžete si prohlédnout také historické muzeum, národní galerii nebo národní knihovnu.

Až sejdete z hradu dolů, přijdete na známý Řetězový most. Jde o první most, který byl v Budapešti přes Dunaj postavený a spojil dvě historická města Buda a Pešť. U Dunaje zůstaňte a vydejte se k trochu netradičnímu památníku. Šedesát párů bot ze železa tu připomíná obyvatelům a návštěvníkům masakr židů za 2. světové války. Ti byli nuceni se u řeky vysvléknout a zout, aby jejich těla po zastřelení spadla přímo do vody.



Pokud vás tato tématika zajímá, určitě byste měli navštívit také Velkou synagogu. Je to čtvrtá největší synagoga světa a v minulosti tvořila pomyslnou hranici tehdejšího židovského ghetta. Mimo jiné tu je také židovské muzeum, hřbitov a památník holocaustu v podobě kovové vrby. Když se pořádně zadíváte, na větvích spatříte jména rodin, které během holocaustu zahynuly.



A abyste návštěvu Budapešti zakončili trochu veseleji, projeďte se druhým nejstarším metrem v Evropě. Linka metra byla zprovozněna roku 1896 a nyní už se pyšní zapsáním v seznamu kulturního dědictví UNESCO. Jestli se chcete opravdu vrátit do minulosti, tuhle jízdu si nenechte ujít, jednotlivé stanice jsou totiž ponechány v původním vzhledu.