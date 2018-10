Adam na chodbě málem vykrvácel. Lékařům se to nestalo poprvé!

Měl to být rutinní zákrok, při kterém chtěli lékaři tehdy osmiletému Adámkovi zmenšit nosní a krční mandle. "V nemocnici mi pomůžou, už nebudu pořád smrkat," zněla podle Blesku poslední slova malého chlapce. Podle táty se ničeho nebál a sám si dokonce sbalil věci do nemocnice. Ještě pár minut před operací se usmíval do objektivu fotoaparátu.

Čtyři dny po zákroku začal masivně krvácet a lékařka ho z dětského oddělení odvedla na ambulanci ORL, tam ale bylo zavřeno. Aniž by situaci nějak řešila, odešla a nechala krvácejícího chlapce na chodbě jen s matkou. Pomoc se k nim dostala až za 13 minut. To už ale u chlapce nastala zástava srdce a lékaři museli tři čtvrtě hodiny resuscitovat. Chlapeček skončil s poškozeným mozkem - nehýbe se a nekomunikuje.

Podle otce se něco podobného nestalo v Česku poprvé, teprve díky mediálnímu zájmu se ale začalo o problému mluvit. "To, že se o tom bude možná chvíli mluvit, pomůže třeba zamezit tomu, aby se něco podobného už nikdy neopakovalo. Co vím, tak Adámek byl třetí takto fatální případ, myšleno v České republice. Musely se stát tři fatální případy, aby se třeba už někdo zamyslel? Kolik jich ještě bude? Vždy se jednalo o dítě. Já jsem tam poslal Adámka proto, že jsem ani na chvilku nepochyboval, věřil jsem vám, tak jako Adámek," vzkázal otec přes facebook.

Adam je nyní zcela odkázán na péči ostatních. Potřebuje řadu pomůcek, včetně speciálního auta, schodolezu či zdravotního kočárku. "Vozidlo, ve kterém bychom mohli přepravovat Adámka se nám podařilo zajistit díky vám občanům, kteří pomáháte Adámkovi. V tomto případě, ale zcela nejvíce pomohl pan prezident Zeman se svojí manželkou. Nebýt jejich velké pomoci, vozidlo bychom nebyli schopni zajistit. Dále také díky vám, dárcům, jsme mohli pořídit zdravotní kočárek a schodolez," poděkoval otec.

Pokud chcete rodinu nejen finančně podpořit, podívejte se na stránky Pomáháme Adámkovi.