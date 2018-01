Advokát Terezy H. promluvil o jejím stavu. Termín soudu se blíží!

"I nadále je MZV/ naše ambasáda v Islamabádu v kontaktu s jejím právním zástupcem a její rodinou. Dle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici od jejího advokáta, je vzhledem k okolnostem v relativně dobrém fyzickém stavu," řekla Irena Valentová z ministerstva zahraničí.

Tereza už zažádala o pomoc české úřady a dala svolení ke konzulární návštěvě. "Nicméně v rámci stanoveného postupu byla její žádost zaslána na Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo vnitra v Pákistánu, které musí návštěvu zástupcům naší ambasády povolit a se kterými je naše ambasáda v kontaktu od samotného zadržení dotyčné," popsala mluvčí Valentová.

Termín soudu, při kterém se rozhodne o dalším osudu Terezy, se blíží. "Měl by se uskutečnit v tomto týdnu, a to po skončení vazby. U soudu by měl být přítomen i zástupce naší ambasády," dodala Valentová s tím, že zřejmě proběhne ve středu. Termín se však může ještě změnit.

Pokud bude Tereza odsouzena k odnětí svobody, bude složité zařídit její převoz do Česka, kde by si své vězení odpykala. Mezi Českem a Pákistánem nejsou uzavřené oboustranné smlouvy o předávání vězňů. V Česku v současnosti ani není žádný vězeň z Pákistánu.

Základním předpokladem je to, že s převozem a předáním bude asijský stát souhlasit. Podle odborníka na mezinárdní právo je ve hře několik variant.

Tereza H. promluvila o pašování