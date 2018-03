ANO a ČSSD jednají o vládě, v cestě jim stojí daně a ministerstva

Sestavení vlády je zase o něco blíž. Hnutí ANO i ČSSD už mají své vyjednávací týmy a v náhledech na některá témata se shodují. Jde například o investice do dopravy nebo zvyšování mezd a důchodů. Zatím to ale vypadá, že se neshodli na počtu ministerstev a také rezortech, které by obsadili sociální demokraté.

Že experti obou stran berou vyjednávání vážně, dokazuje třeba fakt, že se úterní jednání protáhla až do večera. Kromě navyšování mezd a důchodů se možní vládní partneři shodují třeba v otázce dopravy. "Doprava je víceméně apolitická. A já věřím tomu, že všichni chceme totéž - to znamená dostatek prostředků, aby se stavělo," vysvětlil ministr dopravy v demisi Dan Ťok.

Kamenem úrazu by ale v hledání společné řeči mohla být daňová problematika. V ní se totiž pohledy obou stran rozchází. "Peněz je relativně dost, protože začalo fungovat EET - kontrolní hlášení. Přináší to do rozpočtu řádově miliardy korun navíc oproti tomu minulému období. Takže my se domníváme, že není důvod zvyšovat daně," sdělil místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

"Nám jde o to, aby byl náš daňový systém spravedlivý. A aby ve chvíli, kdy například z naší země odtékají stovky miliard do zahraničí, tak aby aspoň část těch peněz zůstala v České republice a byla použita například na investice," oponoval předseda ČSSD Jan Hamáček.

A velkým tématem bude i rozdělení ministerstev. Sociální demokraté naznačili, že by mohli usilovat například o školství, nebo resort práce a sociálních věcí. Chtěji pět křesel. Zdravotnictví se ale zřejmě nedočkají. "Se vší úctou ke kolegům z ČSSD - oni tam toho za čtyři roky moc neudělali. Zejména za ministrování pana Němečka. Takže my bychom to chtěli zkusit dělat efektivněji," pronesl Faltýnek.

Z takzvaných silových resortů, které ČSSD zmínila a ANO diskusi o jejich možném přenechání nezavrhlo, jde třeba o ministerstvo vnitra. Současný ministr Lubomír Metnar ale nic komentovat nechtěl. "K tomuto tématu se v tuto chvíli pan ministr vyjadřovat nebude. Děkujeme za pochopení," vzkázala pouze mluvčí Alžběta Cimová.

Jednání mezi vyjednavači ANO a sociální demokracie budou pokračovat i ve středu. To by se mělo mluvit o zdravotnictví, školství, životním prostředí a financích.