Těžba uhlí v OKD bude dál klesat, dozvěděl se Babiš na Ostravsku

Dvoudenní návštěva kabinetu na severu Moravy začala už v šest hodin ráno ve společnosti OKD. Jejím majitelem se totiž tento měsíc po letech stal znovu stát. Skončila tak reorganizace podniku, který se v roce 2016 dostal do úpadku.

"OKD je v pořádku, funguje, má nový management a já jsem velice rád, že projekt se povedl, včetně restrukturalizace dolu Paskov. Firma je stabilizovaná a já si myslím, že to je zásadní pro region, dokonce teď hledají zaměstnance," uvedl Babiš.

Společnost nabízí v současné době 280 volných míst. "My lidi potřebujeme a minimálně do roku 2023 budeme těžit tak, aby hutě měly to, co od nás potřebují, a to je koksovatelné uhlí," doplnil předseda dozorčí rady OKD Michal Kuča.

Pak odjel Andrej Babiš do hutního podniku ArcelorMittal, jednoho z největších zaměstnavatelů v kraji. Firma se má podle odborů prodat už do 1. ledna 2019.

"Osud firmy je velmi důležitý, taky se úplně nepovedl. Pan majitel si vytáhl z firmy 40 miliard dividend, finančníci šest a my jsme to tehdy prodali za směšných 300," prohlásil přemiér v demisi.

Před polednem pak premiér s ministry v demisi diskutovali s krajskou radou a starosty.