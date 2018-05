Babiš odletěl na summit EU do Sofie, bude se řešit nejen migrace

Vládní speciál premiéra v demisi Andreje Babiše odletěl z Prahy do bulharské Sofie. Samotný program summitu začíná oficiálně až ve čtvrtek ráno, ale už ve středu večer se předsedové vlád a někteří prezidenti zemí Evropské unie a západního Balkánu setkají na neformální pracovní večeři.

reklama

Ústředním tématem celého summitu má být migrační politika. A dá se očekávat, že právě o tom se budou čelní představitelé států bavit právě během té společné večeře.

Země by během společného dvoudenního setkání rády dosáhly souhrnné dohody na tom, jak řešit migraci a to nejen v rámci vnitřní, ale také vnější politiky Evropské unie. Bude se ale prý hovořit i o dalších věcech.

"Příští rozpočet, vliv jednotlivých členských států na ten rozpočet, kritéria, eventuálně navýšení rozpočtu po Brexitu. No a samozřejmě Dublin 4, který je samozřejmě o kvótách, které my odmítáme, ale hlavně o té návratové politice," shrnul to, na co všechno by měla přijít řeč, Babiš.