Babiš šokoval své příznivce: "Končím! Bude se mi stýskat..."

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) dnes dopoledne šokoval své příznivce. Na Facebooku zveřejnil video, které začíná slovy: „Čau lidi. Tak já jdu. Jo, jo, je to fakt. Jdu, balím, nějaký čas se neuvidíme…“ Svou „abdikační“ řeč vzápětí proměnil ve vtípek. Na Velikonoce odjíždí s rodinou k moři. Celé video si můžete pustit v článku.

Jeho video vzbudilo rozporuplné reakce. Někoho pobavil, jiné rozzlobil. „To nás tady necháte s těma politickýma žvanilama samotný,“ ptá se Helena Šafránková. „Málem se mi zastavilo srdce,“ reagoval Milan Podrabský na úvodní věty premiéra.

Ale Babiš ve druhé půlce videa všechny příznivce uklidnil. „Hahaha, dělám si legraci. Jsou velikonoce, takže jedu s rodinou k moři za teplem,“ vysvětlil.

„Také bych jela, kdybych si to mohla dovolit. No tak si dáme aspoň ten chleba,“ napsala Marie Janečková.

„Děkuji za přání. I vám hezké velikonoce, celé vaší rodině. Užijte si to a naberte hodně energie,“ popřála Zdenka Sotolářová. „Když je to takovej vlastenec, měl by dovolenou trávit v ČR. Nejlépe na Borech,“ reagoval ovšem Radoslav Klauda.