Bazén smrti: Plavčík za tragickou smrt Adama nemohl, rozhodl soud

Podtlak 3. září 2016 14letého Adama vtáhl do odtokového potrubního systému. Chlapci otvor zkoumali, odlupovali dlaždice, vytrhli mříž a Adam chtěl otvor prozkoumat. Když zmizel uvnitř, kamarádi zpanikařili a utekli. Po chlapci začal pátrat na vlastní pěst až jeho otec. Potápěči tělo chlapce vytahovali několik hodin. Pitva pak prokázala, že se neutopil.

"Chlapec zemřel v důsledku udušení," uvedla mluvčí liberecké policie Vlasta Suchánková. Policie nakonec obvinila plavčíka, který byl za dozor na atrakci odpovědný. Soudce ho ale dnes viny zbavil.

"Ti hoši tam utvořili jakýsi hlouček, který ztížil pohled tomu plavčíkovi. I ta svědkyně, která tam plavala, neviděla, že by tam došlo k tomu poškození té mříže," popsal soudce Krajského soudu v Liberci František Boštík.

Navíc provedené testy prokázaly, že podtlak bez ucpávání otvoru je prakticky zanedbatelný. "On tam musel vlézt, aby došlo ke vzniku toho podtlaku.Ta sací síla sama o sobě byla na hranici měřitelnosti. Tam se dělaly i vlasové zkoušky a ani ty vlasy tam nezapluly," doplnil Boštík.

A obhájce plavčíka naznačil, že Adamovi do otvoru mohli jeho kamarádi pomoci. "Vplavání do toho otvoru, jestli je schopen to zvládnout jeden člověk sám, to je s velkým otazníkem," sdělil obhájce plavčíka Jiří Dousek. Rozsudek je pravomocný. Možné je už jen dovolání.