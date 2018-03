Britové žijí královskou svatbou. Na pozvánce si všimli divných detailů

Podobu pozvánek zveřejnil Kensingtonský palác minulý týden. "Oznámení následují mnohaletou královskou tradici a byly vytvořeny v tiskárně Barnard Westwood," informovala královská rodina na twitteru.

Snoubenci zvolili elegantní černé písmo na speciálně vyleštěném béžovém papíru. Na pozvánkách nechybí ani znak princů z Walesu vyvedený zlatou barvou. V pravém spodním rohu pak hosté našli doporučení, co obléct. Muži by měli zvolit denní oblek, ženy šaty a klobouk.

Fanoušci budoucích novomanželů si ale všimli i dalších detailů, které na pozvánce není na první pohled vidět. Média informovala, že zatímco papír pochází z Anglie, inkoust ze Spojených států - jde tedy o stejné spojení jako u snoubenců.

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO