Je smrtelně nemocná a chce se projíst k titulu nejtlustší ženy světa

Mladá dívka Lilith z Azorů se chce stát nejtěžší ženou na světě a s váhou necelých 189 kilogramů se jí to už téměř povedlo. Patří do komunity, která považuje obezitu a krmení za sexuální fetiš. Dívka tak nejí nic, dokud ji někdo nenakrmí nebo nepřinese jídlo.

Internetová modelka se živí převážně burgery a nezdravým jídlem. Chce se stát nejtěžší ženou na světě a mít zápis v Guinessově knize rekordů. V dospívání trpěla anorexií. Argumentuje tím, že za pár let kvůli nemoci zemře a ráda by vstoupila do historie a něco po sobě zanechala.

Je známá jen jako Lilith the Cenobite (26) a vyrůstala na Azorech v chudobě a nedostatku jídla. V dospívání trpěla poruchou příjmu potravy, jídlo pro ni bylo něco zakázaného, z čeho neměla požitek, ale utrpení. Narodila se s talasémií, onemocněním krve v souvislosti s abnormální tvorbou hemoglobinu, která může způsobit vážné komplikace se srdcem, játry a hormony. Po letech léčby tato nemoc Lilith způsobila jaterní encefalopatii, komplikaci jaterní cirhózy.

Kvůli tomu, že v budoucích pár letech zemře, Lilith kompletně změnila svůj postoj k jídlu. Přestala mít strach a rozhodla se jíst co nejvíce. Přidala se ke komunitě, která považuje obezitu a přejídání za sexuální fetiš "feedism“. Tato skupina považuje tloustnutí za cestu, která vede k naplnění. Lilith trvá na tom, že jí, jen když ji krmí podávač, nebo jí jídlo poskytne.

"Je to fetiš zahrnující jídlo, fetiš pro zvyšování hmotnosti. Jste-li podavačem, tak někoho krmíte a pomáháte mu zesílit. Jste-li krmeným, nejíte nic, co vám neposkytne podavač. Nikdy nevím, co a kdy mi k jídlu podávač poskytne. Moje přibírání či hubnutí jsou tedy mimo mou kontrolu,“ vysvětlila pro The Sun.

"Jím, když se někdo rozhodne mě nakrmit, moje váha záleží zcela na rozmarech společenství. Naštěstí jsem ale krmena natolik, abych dosáhla svého cíle být nejtěžší ženou.“

Zatímco před vstupem do komunity vážila 50 kilogramů, za poslední tři roky ve společenství přibrala 138 kilogramů. Nyní váží kolem 188 kilogramů. Aktuální nejtěžší ženou na světě je Pauline Potter s 292 kilogramy. Nejtěžší žena vůbec, zapsaná v Guinessově knize rekordů, byla Rosalie Bradford, které bylo roku 1987 naváženo 539,7 kilo.

"Jako fotomodelka a videohvězda mám mnoho fanoušků, kterým se líbí, jak stále tloustnu," řekla a kritikům vzkázala: "Nemůžete tvrdit, že si ničím zdraví, když stejně za pár let zemřu. Můj vzhled kritizovat nemůžete, protože pro mnoho lidí jsem bohyně. Nemáte důvod si stěžovat, jen přiznejte, že nemáte rádi tlusté lidi.“ Podle ní tlusté ženy mají své příznivce, a dodává tak silnějším ženám sebevědomí.