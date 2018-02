Čeká nás něco děsivého, prozradil údajný cestovatel z roku 2030

Informace o muži, který o sobě tvrdí, že přicestoval časem z roku 2030, obletěla svět. Noah se znovu objevil v dalším pořadu a odhalil nové informace týkající se budoucnosti našeho světa. Prozradil například, co se stane, až nastoupí další prezident po Donaldu Trumpovi. A podle jeho slov to bude něco děsivého.

Noah na sebe strhl pozornost tvrzením, že přišel z roku 2030, kdy je již možné cestování v čase. Nejprve se objevil ve vysílání s krátkou zprávou plnou emocí, následně vystoupil v další show, kde měl dokonce podstoupit test na detektoru lži a projít.

Nyní vystoupil v australské show na stanici KIIS 1065, kde ho moderátoři důsledně vyzpovídali, Noah tak odhalil další detaily o budoucnosti, která nás podle něj čeká. Cestovatel v čase stále zůstává v anonymitě, aby na sebe podle něj nepřitáhl pozornost současných tajných organizací, které již cestování časem dokážou využít.

Noah už dříve odhalil, že by měl být Donald Trump znovu zvolen prezidentem, po něm ale nastoupí někdo, kdo dle Noahových slov udělá něco skutečně špatného, nechce ho jmenovat, protože je aktivní i v současnosti.

Následně má být podle výpovědi zvolena vnučka Martina Luthera Kinga. Yolanda Renee King by se měla stát prezidentkou USA už v 25 letech, což je v tuto chvíli nemožné, podle Noaha se ale změní zákon.

Do roku 2030 by mělo podle Noaha dojít k významnějšímu válečnému střetu, nemělo by se ale jednat o světový konflikt.

Nikdo zatím Noahovu historku nepotvrdil, nenašel se ale nikdo, kdo by byl schopen ji zcela vyvrátit. Mezi lidmi je hodně podporovatelů, kteří by chtěli Noahovi věřit, najdou se ale i skeptické hlasy, které ho označují za lháře nebo nemocného.

Jeden z volajících se ptal, zda může člověk navrhnout podobu svých dětí. Podle Noaha to v určitém směru možné je, je to ale neuvěřitelně drahá záležitost. Výhodou je, že se dají vyloučit genetické vady.

Podle Noaha v budoucnu navážeme kontakt s inteligentními bytostmi, které jsou zhruba na stejné úrovni, jako budeme my.

Když se ale reportérka zeptala, zda by mohl s Noahem, kdyby nebyl zaseknutý v této době, někdo cestovat do budoucnosti, dost se zarazil. Podle Noaha je to přísně zakázaná záležitost. Ohromný dóm pro cestování v čase má být vládní záležitostí, je tak pravděpodobné, že by se vládá pokusila ilegálního cestovatele eliminovat.