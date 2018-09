Černý týden pro seriál Ulice: Dva herci zemřeli, jeden se otrávil

Fanoušky seriálu Ulice zasáhlo v posledních dnech několik smutných zpráv. O víkendu se otrávil houbami herec Martin Pošta, který v Ulici hrál v roce 2005. "Chtěl jsem nasbírat muchomůrku růžovku, známou jako masák, ale zaměnil jsem ji za muchomůrku tygrovanou, u které je záměna velmi snadná. To, co jsem prožil, je něco, co bych nikomu nepřál," popsal herec.

Jeho stav byl natolik vážný, že skončil v nemocnici. Lékaři ho dokonce kvůli pozorování museli uvést do umělého spánku. Naštěstí se ale z otravy rychle dostal a ve čtvrtek už začne naplno zkoušet v divadle.

V úterý zasáhla fanoušky zpráva o smrti Julka Neumanna (†65). Ten si v minulosti v Ulici střihl roli číšníka. Znát ho mohou diváci také z filmů Milenci z roku jedna či Den pro mou lásku. Byl členem souboru studia Ypsilon.

Možná ještě zajímavější než jeho herecká kariéra je jeho rodokmen. Jeho pradědečkem byl básník Stanislav Kostka Neumann, jeho dědečkem herec z Stanislav Neumann.

V úterý večer pak přišla informace o smrti herce Milana Šimáčka. Muž, který v Ulici ztvárnil záporáka Chosého, měl podlehnout rakovině jater. Diváky ale okouzlil především jako prostořeký vojín Vata v Černých baronech.