Česká firma představila nový letoun, zájem je po celém světě

Nový letoun L-39NG je nástupce legendárního cvičného letounu Albatros L-39. Oproti svému předchůdci je modernější, lehčí a také bezpečnější.

"My chceme vlastně navázat na původní úspěch třicet devítky, ale toto letadlo, co stojí za mnou, je úplně nové, je nově postavené, obsahuje množství kompozitních materiálů," uvedl manažer programu Martin Hönig.

Díky vysoké efektivitě je schopný plnit roli lehkého bitevníku a dokáže dosáhnout rychlosti až 750 kilometrů za hodinu. "V té lehké verzi bude schopný plnit úkoly proti vzdušným i pozemním cílům, bude vybaven pěti závěsníky a bude vybaven i zaměřovačem, to znamená přísunem informací do oka pilota, což je moderní technologie, kterou jsme nikdy na letadle nepředstavili," popsal pilot David Jahoda.

Tento podzvukový letoun by měl sloužit především k výcviku pilotů moderních vzdušných sil. A to už od roku 2020. Zájem o něj má takřka celý svět. První zakázky poputují do Portugalska, Spojených států nebo Senegalu.

"Na tomto letounu je zajímavé, že o něj mají zájem nejen stávající uživatelé L39, ale zejména nové státy. To je pro nás velice povzbuzující," reagoval prezident společnosti Omnipol Jiří Podpěra.

Čtyři nové stroje by měly sloužit i české armádě. "Díky tomu, že ten letoun je zcela nový, tak veškerý ten technický personál bude muset projít dlouhým školením a naučit se všechny ty systémy úplně od začátku," doplnil Jahoda.

"Ta základní cena se bude pohybovat někde kolem deseti milionů dolarů," uvedl Podpěra. První let tímto letounem by měl proběhnout před koncem letošního roku.