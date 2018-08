České dráhy budou vracet stovky za jízdenky! Jak o peníze žádat?

Národní dopravce se rozhodl vyjít vstříc cestujícím, kteří si zakoupili slevové aplikace na jízdné s platností po 1. září, ale vztahují se na ně nové slevy zavedené vládou. Jedná se o studenty a osoby nad 65 let, kteří budou mít od září nárok na 75% slevu z jízdného.

Vracet budou České dráhy peníze především za IN karty, na které se slevové aplikace nahrávají. Jízda s nimi by totiž cestující nově vyšla dráž. Jako první na to upozornil web Zdopravy.cz. Vracet se bude poměrná část, a to podle toho, kolik dní zbývá do původně zaplaceného období.

Pokud si tedy například důchodce zaplatil 1. ledna slevu IN 50 na celý rok, dostane 1. září zpátky 183 korun. O vrácení peněz mohou studenti a senioři žádat od 1. září do 30. dubna příštího roku. Stačí průkaz předložit u jakékoli pokladní přepážky ČD, peníze dostanete v hotovosti. Jak přesně postupovat, se dočtete v přepravním a tarifním věstníku.

A zatímco České dráhy ještě nepustili do prodeje levnější jízdenky na září, u soukromého dopravce RegioJetu už si lístek za zvýhodněnou cenu mohou studenti a senioři pořídit. Z Prahy do Brna se svezou například za 44 korun, trasa z Opavy do Ostravy vyjde na pouhé 3 koruny.