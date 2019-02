Česko zasypal sníh! Doprava kolabuje, nejezdí autobusy i vlaky

Předpověď meteorologů se vyplnila. Do Česka dorazily sněhové přeháňky, které nejvíce zasáhly Prahu, Středočeský, Jihočeský a Plzeňský kraj. Nasněžit by mohlo v příštích hodinách až 25 centimetrů nového sněhu. Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) hrozí také ledovka a povodně. Pozor by si měli dát řidiči na silnicích, kde leží vrstva čerstvého sněhu. Sníh však doprovázely i bouřky, které jsou v zimě raritou.