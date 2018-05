Chcete si snadno užívat luxusu? Máme tajné tipy!

Poradíme, co je in a na jaké věci je opravdu hloupost si půjčovat. Pokud řešíte bydlení, potřebujete kopit větší spotřebič do domácnosti, koukáte po novém autu, protože staré už svoje odjezdilo, je půjčka správnou volbou. Podle průzkumu, který si nechala nedávno dělat Sberbank CZ, mají lidé velký zájem i o vzdělávání a i na ně si neváhají půjčit. A za to chválíme! Půjčujte si ale jen na věci, které jsou smysluplné a vydrží delší dobu, než po jakou je budete splácet.





Pokud výjimečně překročíte svůj rozpočet a jednorázově se před výplatou ocitnete ve finanční tísni, kdy vám hrozí, že nezaplatíte třeba nájem, energie nebo telefon, vyplatí se si půjčit. Hodí se k tomu kreditní karta , na kterou zase během bezúročného období peníze zpátky vrátíte a neplatíte tak žádné úroky. Toto řešení je lepší, než se dostat do zpoždění s platbami, za které vám hrozí penále a různé sankce nebo i výpověď z bytu.Značkové oblečení a luxusní elektronika, po tom lidé často touží. Nějaký vychytaný nejnovější mobil, drahý značkový hadřík k němu botky a kabelka. A dohromady to je velký zářez do rozpočtu. Myslíte si, že se na to vyplatí si půjčit? Budete mít víc štěstí s luxusními doplňky, díky kterým vám spadne do klína práce snů za balík peněz? Bohužel vás zklameme, není to tak. Jsou to věci, které se vám mohou snadno zničit, a budete je splácet ještě dlouho poté, co už je ani nebudete mít.Mobil stojí za rok polovinu a módní oblečení už je za rok zase z módy. Takže je lepší si hlavně vybrat věc pro nás víc cenově dostupnou. Pomůžou k tomu i internetové srovnávače, kde si zboží snadno a rychle najdete a porovnáte.V zimě lidi šílí a kupují o sto šet vánoční dárky. A hodně z nich si neváhá říct o půjčku, aby na ně měli. V létě už takový nával není. Ale najdou se tací, kteří mají najednou pocit, že jejich děti nemohou bez dovolené u moře prožít krásné prázdniny. Přitom obzvlášť děti jsou často zavalené dárky tak, že ani nevědí, co dřív a pobyt na vsi u babičky či výlety do lesa pro ně mohou být daleko větším zážitkem. Jde jenom o to nepodlehnout reklamě. Nebo najít jiné možnosti - naspořit nebo zvýšit příjmy. Půjčovat si na zbytné věci je totiž hloupost. Snadno je nahradíte něčím méně nákladným. Zkrátka kdo chce, možnost najde a nakonec bude mít ještě lepší pocit z příjemné dovolené nebo dárků, na které si nemusel půjčovat. Na penězích totiž záleží a je důležité umět s nimi dobře hospodařit.