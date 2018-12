Dáda nalila novinářům čistého vína: Nadýchala jsem! ROZHOVOR

Dáda Patrasová promluvila pro TV Nova a potvrdila, že nadýchala alkohol po nehodě. Také popsala další detaily z osudného dne a noci před tím. "Tak jsme se srazili, no. Ježíši, proboha, mám nabouraný blatník, jela jsem si zaparkovat auto,“ potvrdila Dáda autonehodu a nezapomněla dodat, že i když měla v sobě 2,5 promile alkoholu, za nehodu nemohla.

Poslechněte si vyjádření Dády Patrasové pod titulkem článku.

"To byla prakticky podle mě jeho vina. Já jsem tam řešila papíry a policii a všechno, no a on zdrhnul asi no. On neměl totiž povolení k pobytu, říkali ti policajti,“ potvrdila Dáda pokus o zadržení nebezpečného hledaného Ukrajince blatníkem svého vozu.

Když Dádě odpoledne krátce po nehodě volali reportéři TN.cz, tvářila se, že o ničem zvláštním ten den neví. ("Potřebuji vaše vyjádření k tomu dnešnímu incidentu,“ ptala se reportérka. Patrasová ale mlžila a odpověděla "Jakému?“) Později už ale nalila novinářům čistého vína. "Ano, my jsme den před tím slavili u dcery Štědrý večer a tak jsme tam pili a byl to zbytkový alkohol.“

Dvě a půl promile zbytkového alkoholu je už pořádná hladina. Aby měl člověk v těle tolik zbytkového alkoholu druhý den odpoledne po jeho konzumaci, ani si nechceme představit, kolik ho musí člověk vypít večer před tím…

Každopádně kde a kdy ho Dáda vypila, není vůbec jasné. U dcery totiž měla být 24. prosince, ne večer před nehodou 25. prosince. To také její dcera Anna Slováčková potvrdila. "Mámu jsem viděla jen na Štědrý den,“ řekla Anna Slováčková Blesku.

Dádě tedy nějak záhadně zmizelo ze života asi tak 24 hodin mezi Štědrým dnem, kdy pila u dcery, a nehodou 26. prosince. Takže buď si herečka všechno správně nepamatuje, nebo byla na nějaké další party 25. prosince na Boží hod. Dáda nicméně tvrdí, že před nehodou pila naposledy právě u dcery Aničky, že v den nehody nepila. "Stoprocentně, protože já jsem ten den, co jsem se nabourala, tak jsem nic nepila. Přece bych nevlezla do auta.“

Kdo ví, co dělala Dagmar Patrasová mezi Štědrým dnem a nehodou...?