Dívky v Maroku podřezali islámští radikálové, tvrdí to policie

Kamarádky Loise Vesterager Jespersenová (†24) z Dánska a Maren Uelandová (†28) z Norska vyrazily na výlet do Maroka. Zpátky domů už se ale nikdy nevrátí. Jejich těla byla nalezena s uříznutými hlavami v pohoří Vysoký Atlas.

Zástupce marocké police ve středu potvrdil, že v Marakéši byli zatčeni tři podezřelí. Britský deník The Daily Mail uvedl také to, že podezřelí jsou celkem čtyři a jeden z nich je stále na útěku.

Úřad státního žalobce v metropoli Rabat prohlásill, že jeden z podezřelých, kterého policie zadržela v úterý, měl vazby na teroristickou organizaci. Podle dánské zpravodajské služby je jeden z mužů zřejmě napojený na radikály z takzvaného Islámského státu.

Marocká policie má k dispozici video, které údajně brutální vraždu zachycuje. Kriminalisté se nyní pokouší ověřit, zda je video skutečné. Podle některých médií měly vraždy také sexuální motiv. To se však ještě nepotvrdilo.

Jeden ze svědků britskému deníku popsal nález těl. "Viděl jsem těla dřív, než dorazila policie. Jedno před stanem a jedno uvnitř. To venku mělo uříznutou hlavu," cituje Daily Mail.

Dívky byly spolužačky z Jihovýchodní norské univerzity, které se do Maroka vydaly na začátku prosince. Do odlehlých míst šly samy bez průvodce. To se jim nejspíš stalo osudným, myslí si místní obyvatelé.

Pohoří Vysoký Atlas je oblíbenou destinací pro pěší turistiku, kam každý rok zavítají desítky tisíc návštěvníků. Vesnice Imlil je považována za výchozí bod k výstupu na nejvyšší horu severní Afriky Džabal Tubkal.