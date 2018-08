DJ Loutka se oběsil u přítelkyně! "Furt mi tečou slzy," smutní kolega

Asi nejbolestnější je ztráta pro Michalovu přítelkyni Magdu, která vystupuje pod pseudonymem DJ Madelaine. Tím spíš, že se měl oběsit v jejím bytě v Záběhlicích na okraji Prahy. Ještě ve středu přitom DJ Loutka lákal fanoušky na festival Mácháč, kde měli oba hrát.

Partnerka zesnulého dýdžeje pouze po jeho smrti na sociální síti sdílela odkaz na písničku Such a Shame kapely Talk Talk. Pod tímto příspěvkem přibývají kondolence a nabídky pomoci, kterou bude v těžké chvíli Madelaine určitě potřebovat.

Facebook se plní také dojemnými vzkazy, které lidé oblíbenému dýdžejovi posílají - ať už to jsou fanoušci, nebo kolegové. "'Čus Michale,' asi bys nechtěl, aby z tebe byli lidi smutný, ale ono to ňák nejde, kór když sis vymyslel takovejhle 'voprcajtung'," napsal Ondra.

Zároveň popřel dohady, že by se Loutka se svými problémy, kvůli nimž spáchal sebevraždu, nesvěřil přátelům. "Měl k dispozici i pomocnou ruku, ale tohle nikdo nemohl čekat. Sobecký to je a bohužel i zkratový. Už to nejde vzít zpátky a já bych to nerad rozebíral nebo už vůbec dával komukoliv cokoliv za vinu," doplnil.

Vzpomínku připojila také zpěvačka Charlotte Fairmanová. "Ach Michale. Když už jsi opravdu musel odejít, přeji ti sladký klid, můj příteli. Vždy si budu pamatovat ten kouzelný úsměv a tvoji krásnou duši a hudbu... Vždy skvělá hudba. Miluju tě a budeš mi chybět," napsala v angličtině.

"Furt mně tečou slzy z toho Loutky. Každej z nás DJs, co se hudbou živí a tráví milion nocí v klubech obklopenej lidma (...), by se podle mě měl nad tím zamyslet a říct si, kolik z těhle lidí se mnou bude po padesátce řešit věci, který jsou psycho. Loutka byl fakt citlivej, hodnej člověk a zároveň žil ten pravej DJ life, kterej psychice nepřidá," dodal DJ Fatty.

Legendární DJ Loutka si vzal život v noci na neděli, podle informací TV Nova se oběsil v bytě své přítelkyně. Bylo mu 51 let. Občanským jménem Michal Maudr byl populární především v 90. letech, pravidelně hrával v klubu Roxy.