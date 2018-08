Dojemný příběh z Janova! Naživu ho drželo nenarozené dítě!

Muž jel po mostě zrovna ve chvíli, kdy se zřítil. Cestoval dodávkou spolu se svým kolegou, který zřícení bohužel nepřežil. Přeživší muž si zachránil život tím, že se při pádu chytil drátů.

Jeho přítelkyně o tom hovoří jako o zázraku. „Držel se celé hodiny, i když měl vykloubené rameno, protože myslel na naše dítě. Díky tomu našel sílu přežít,“ uvedla. Žena je momentálně v osmém měsíci těhotenství.



„Neumím si představit, čím procházel. Nemám k tomu, co se stalo, co dodat. Jediné, co mohu říct, je to, že si myslím, že to byl zázrak. Můžeme děkovat bohu.“

Kovových drátů se muž držel několik hodin, zatímco visel 20 metrů nad zemí.



Pro více než 40 lidí však tragédie neměla podobně šťastný konec. Aktuálně se hovoří o 42 mrtvých, počet se ale může ještě změnit.

Podívejte se na reportáž o pádu mostu v Janově: