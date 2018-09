Dokonalé proměny i nové bydlení: Už brzy odstartují nové pořady!

Řada nových pořadů na televizi Nova už odstartovala. Stále to ale není vše! Během října se na obrazovkách objevý nový kriminální pořad Profesor T, pořad O 10 let mladší a premiérové díly reality show Mise nový domov

"Pro diváky jsme si na druhou polovinu podzimu přichystali ještě další atraktivní novinky. Mezi nimi je například kriminální seriál Profesor T, se kterým chceme navázat na úspěch našich kriminálek jako Dáma a Král. Programové schéma obohatíme také o novou reality show O 10 mladší a novou sérii Mise nový domov. Každý si tak u nás najde to své,“ říká Alex Ruzek, programová ředitelka TV Nova.

Profesor T (neděle 28.10)

Nový kriminální seriál představí divákům uznávaného profesora kriminologie Jáchyma Taubera. Život podivínského samorosta se svérázným smyslem pro humor se však radikálně změní, když jej navštíví jeho bývalá studentka, dnes nadporučice kriminální policie Amálie Drápalová. Ta ho požádá o pomoc při řešení složitého a citlivého případu. Ani jeden z nich netuší, že se jejich zprvu nahodilá spolupráce stane pravidlem, jenž rámuje tento atraktivní detektivní seriál.

Každá epizoda sleduje nový případ, který musí Amálie a její kolegové vyřešit za pomoci geniálního, avšak asociálního profesora. Když se ale postupně dozvídáme, že Amáliina šéfová je bývalou profesorovou přítelkyní, že její kolega je do Amálie bezmezně zamilován a že vedoucí útvaru má problémy s alkoholem, je jasné, že osobní linky a vývoj těchto postav budou nedílnou součástí tohoto zbrusu nového seriálu.

V hlavních rolích se představí Pavel Řezníček (Profesor T. / Jáchym Tauber), Sarah Haváčová (Amálie Drápalová), Aleš Petráš, Jitka Schneiderová, Luboš Veselý a další. Seriál vzniká pod režijní taktovou Tomáše Mašína a Michala Blaška. Na scénářích spolupracují Petr Jarchovský, Michal Samir, Evita Naušová a Pavel Kilián.

O 10 let mladší (středa 24.10.)

Pořad O 10 let mladší představí unikátní proměny různých dvojic. Důležitým pojítkem mezi nimi je vztah, a to ne jen tak ledajaký. Jsou to kamarádi, sourozenci, příbuzní nebo partneři. Ti před televizní kamerou podstoupí razantní proměnu - změní svůj dosavadní život a omládnou o deset let.

O dvojice se postará tým špičkových odborníků – estetické medicíny, módních stylistů, výživových poradců a dermatologů. Diváci se mohou těšit na zákulisí náročnějších zákroků z plastické chirurgie či dermatologie.

Pořadem bude provázet empatická moderátorka Monika Absolonová. V každé epizodě mezi sebou budou bojovat dva týmy odborníků a udělají vše pro to, aby svého klienta z dané dvojice omládli o co nejvíce. Reality show O 10 let mladší je plná neuvěřitelných proměn obyčejných lidí.

Mise nový domov (středa 31.10.)

Na televizní obrazovky TV Nova se s novými epizodami vrátí Mise nový domov a s ní i oblíbená moderátorka Tereza Pergnerová. Diváci budou mít možnost každý týden sledovat velmi silné příběhy lidí, se kterými se osud nemazlil, a dostali se na samé dno. Mise nový domov jim však dá šanci na nový začátek.

Tentokrát si celý tým bude muset poradit s daleko většími rekonstrukcemi domů i bytů, za kterými se skrývají velmi silné příběhy. Diváci například uvidí Rozinu a její rodinu, která je v troskách. Manžela a živitele rodiny totiž ničí závažná nemoc a vypadá to, že svůj dům nikdy nedokončí.

Dále pořad představí příběh Ericha. Ten se na stará havířská kolena zamiloval do Heleny. Ani jeden z nich netušil, že do jejich vztahu vstoupí tři vnoučata, která budou mít v pěstounské péči. A to nevědí, kolik vnoučat ještě mít budou. Nicméně jsou rozhodnuti zachránit všechny děti, které se narodily a zřejmě ještě narodí v podivném vztahu syna Heleny a jeho přítelkyně.