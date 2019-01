Domácnosti v EU za alkohol utratí miliardy! Češi jsou v první desítce

Česká republika je národ pijanů. Ročně vypije průměrný Čech 14,4 litru čistého alkoholu, denně si dá skleničku 600 tisíc lidí a dalších 100 tisíc pije ve velké míře.

Podle nového žebříčku, který vydal Eurostat, české domácnosti za alkohol utratí přes 4,2 milionů eur (přes 108 milionů korun) a řadí se tak na páté místo. Celkem v Evropské unii domácnosti utratí kolem 130 miliard eur (přes 3,3 bilionů korun).

Češi se dostali před Slovensko, které se umístilo na 10. místě. Slovenské domácnosti za alkohol utratí 2,5 % z celkové částky 130 miliard eur. Stejně za alkohol utratí i domácnosti v Lucemburku.

Nejméně za alkohol dají domácnosti ve Španělsku, a to 0,8 %. Dále Itálie a Řecko 0,9 % a Nizozemí 1,2 %. Nejvíce utratí domácnosti v Litvě, která se svými 3,5 % obsadila třetí místo. Druhé skončilo Lotyšsko se 4,9 % a prvenství patří Estonsku, to utratí 5,2%.

Data, která Eurostat zveřejnil, jsou za rok 2017. Během let 2007 až 2017 došlo k největšímu nárůstu podílu alkoholických nápojů na celkových výdajích domácností v Rumunsku, a to z 2,3 % na 2,7 %. Pokles zaznamenalo Bulharsko, a to ze 3 % na 1,7 %.