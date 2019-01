Dostává vaše dítě špatné známky? Možná má jen žízeň, šokují vědci

Pitný režim má částečně vliv na to, jak se děti soustředí a jaké mají výsledky ve škole. Vyplývá to z klinické studie AquaLife Institutu. Dostatek vhodných tekutin podporuje dobrou náladu a pocit štěstí, naopak nedostatek vody má opačný efekt.

Podle vědců chodí děti do školy dehydrované. Například ve Francii bylo po příchodu do školy testováno 500 dětí a 62 % z nich nebylo dostatečně napitých. Právě tyto děti měly při testech, které absolvovaly v poledne, výrazně horší výsledky - především co se zapamatování a vybavování informací týče. Výrazně hůře dopadly i děti, které se před testem nenapily vůbec, ve srovnání s těmi, které vypily 25 minut před testem tři deci vody.

Studie prokázaly také vliv pitného režimu na náladu dětí. Děti, které vypily 400 ml vody, se po tři čtvrtě hodině cítily šťastnější a jejich vizuální pozornost a výsledky vizuálního vyhledávání byly lepší než u těch, které nepily vůbec.

"Děti obecně netrpí pocitem žízně tak intenzivně jako dospělí, přitom negativní efekt i mírné dehydratace je u nich velmi výrazný. Pokud dítě píše testy nebo ho čeká zkoušení, dostatečný příjem vody v tento den je pro něj ještě důležitější než v ostatních dnech. To by měli rodiče vědět. Navíc by měli dětem zdůraznit, že je velmi vhodné vypít o přestávce před testem alespoň 200 ml, lépe 250 ml tekutin, díky kterým se budou cítit lépe a budou mít lepší i výsledky písemek,“ doporučuje Pavel Suchánek, výzkumný pracovník IKEM a spolupracovník AquaLife Institutu.

Během dopoledne by děti měly přijmout minimálně 400 ml tekutin a pokračovat v pití rovnoměrně během celého dne. Takto správně nepije polovina dětí. Mezi vhodné tekutiny patří pramenité nebo minerální vody či ředěné ovocné džusy, naopak vyhnout by se děti měly limonádám a jiným sladkým nápojům. Děti, které pijí málo, se cítí častěji unavené, bolí je hlava, hůře vnímají a nesoustředí se.