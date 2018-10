Drsná kritika v nové reality show: Za toho chlapa bych se styděla!

Ve středu večer startuje nová reality show O 10 let mladší. Těšit se můžete na unikátní proměny dvojic, které díky zkušené práci odborníků značně omládnou.

Prvním párem budou manželé Gruberovi. "Renata a Jan, kteří za sebou mají peripetie z nepovedených vztahů, spolu žijí 25 let a pořád jsou velice zamilovaní. Koupili si motorku a chtěli by se svým současným mladším kamarádům vyrovnat, a to nejen životní energií, ale i vzhledem," popisuje dvojici z prvního dílu producentka Šárka Volemanová.

"Přihlásili jsme se proto, že chceme znovu vypadat a cítit se jako ve třiceti, abychom spolu mohli jít do společnosti a nemuseli se za sebe stydět," prozradila Renata.

Před proměnou dojde i na slzy, když Jan ani Renata neustojí kritiku veřejnosti. "Styděla bych se, kdyby to byl můj partner," ohodnotila Jana jedna z žen. "Vypadá příšerně," nešetřil kritikou směrem k Renatě neznámý muž.

