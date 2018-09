Důležitá debata o budoucnosti EU! Sledujte ji ŽIVĚ na TN.cz

Evropský parlament upozorňuje na to, že letošní výroční debata o stavu Unie bude obzvláště důležitá, protože Komisi i Parlamentu končí funkční období. Proto během debaty špičky Evropské unie nastíní, jak si představují, že by se Unie měla během dalších pěti let rozvíjet a co považují za priority.

Debata začne projevem předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junkera. Na něj pak budou reagovat europoslanci. Tématy budou obrana, bezpečnost, mezinárodní obchod, migrace, rozpočet či sociální spravedlnost.

Debatu i s českým simultánním tlumočením můžete sledovat prostřednictvím webu TN.cz. Začíná ve středu v 9 hodin.

Nové poslance Evropského parlamentu budou voliči ve všech zemích Unie volit od 23. do 26. května 2019. V Česku pak termín voleb spadá na 24. a 25. května. Česko bude mít nadále v jediném přímo voleném orgánu EU 21 zástupců.

Společně s obsazením Evropského parlamentu by voliči měli rozhodnout i o tom, kdo povede Evropskou komisi. Parlament totiž prosazuje, aby v jejím čele stanul vedoucí kandidát frakce, která ve volbách získá nejvíce hlasů.