EU rozdává statisíce na internet. Za připojení nebudete muset platit

Téměř 400 tisíc korun (15 tisíc euro) přispěje Evropská komise obcím na zřízení bezplatného internetu. Lidé by jej mohli zdarma využít na veřejných místech – například na úřadech či v parcích. Žádost přitom provází jen minimum papírování.

V současné době se mohou obce registrovat do programu WiFI4EU, přes který mohou přímo od Evropské komise získat dotaci ve výši 15 000 eur na pořízení nebo renovaci připojení k internetu tak, aby občané měli na všech veřejných místech k dispozici WiFi připojení zdarma. Tedy například v knihovnách, na sportovištích, ve zdravotnických zařízeních, na nádražích nebo náměstích.

"S programem přichází přímo Evropská komise, jejímž cílem je umožnit co nejvíce lidem bezplatný přístup k informacím," vysvětluje záměr projektu europoslanec Tomáš Zdechovský.

Pro obce by získání finančních prostředků mělo být jednoduché a s minimem administrativy. Stačí se zaregistrovat na stránkách www.wifi4eu.eu, a tím dát najevo zájem o program. Druhou fází je podání samotné žádosti. V tomto případě platí, že kdo dřív přijde, ten dřív mele.

"Obce se o této zajímavé nabídce snažíme maximálně informovat, protože podmínky získání dotace jsou velmi jednoduché a žádost vyřízená do deseti minut. Nabídka je navíc současně výzvou také pro české firmy, které se mohou registrovat jako dodavatelé služeb," doplňuje Roman Málek z Centra společných služeb Mikroregionu Chrudimska, který prosadil jednu z prvních veřejně přístupných a otevřených WiFi v ČR na náměstí v Chrudimi.

Obec, která poukázku na 15 tisíc eur dostane, musí zajistit instalaci a zpuštění wi-fi hotspotu do 18 měsíců. Musí tedy vytvořit projekt a vybrat společnost, která zajistí instalaci wi-fi zařízení. Vybraná bezdrátová síť by měla zajišťovat vysoce kvalitní připojení k internetu. Obce by měly využít nabídku s nejlepším pokrytím v dané oblasti, která nabízí rychlost alespoň 30 Mb/s.