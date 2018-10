Extrémní teploty v Česku! Meteorolog vysvětlil změnu počasí

Oproti předchozím dnům, kdy lidé vytahovali zimní kabáty a čepice, si užíváme teplé počasí. Na některých místech republiky se teploty vyšplhaly i na 20 °C. Důvodem je především teplá fronta, která se drží nad východní Evropou. Teploty do 18 °C by mohly vydržet až do příštího týdne.