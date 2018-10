Francie sčítá škody po povodních. Macron navštívil vyplavená místa

Rozbořené domy, zničené silnice, auta, která odnesla velká voda. Bleskové povodně na jihu Francie za sebou zanechaly spoušť. Lidé se vrací do bahnem zavalených ulic, vynášejí z domů zdemolovaný nábytek a sčítají škody.

"Bylo to šílené. Začalo to ve dvě ráno. Pršelo a pršelo. Moje žena mi řekla, abych rozsvítil, že slyší vodu. Zkusil jsem to, ale nešel proud. Vstal jsem a měl jsem nohy ve vodě. Šel jsem do kuchyně, snažil jsem se otevřít dveře a najedou jsem měl vodu až do pasu," popsal jeden z obyvatelů.

Do záchranných operací se zapojilo přes šest set hasičů a několik vrtulníků. Povodeň obyvatele překvapila uprostřed noci, a tak nestihli utéct. Někteří na záchranu čekali na střechách.

"Zažila jsem to poprvé, bylo to traumatizující, všichni sousedé byli ve stejné situaci. Zavolal jsem hasiče a přijeli velmi rychle. Neměl jsem čas reagovat. Bylo to jako by nějaká vlna prorazila vchodové dveře a zaplavila celý dům," svěřila se další z obyvatel.

Na místo přijel francouzský premiér. Prezident Emmanuel Macron vyjádřil podporu všem, které pohroma zasáhla. "Celý národ soucítí s našimi spoluobčany, kteří se stali oběťmi záplav v regionu Aude a s jejich rodinami. Všechny složky záchranného systému jsou mobilizované a chci jim poděkovat," řekl Macron.

Fotky škod, které živel napáchal sdílejí také uživatelé na sociálních sítích. Za několik hodin napršelo tolik, jako běžně za šest měsíců. Řada domů je neobyvatelných. Úřady připravily na 5000 lůžek pro ty, kteří nemají kam jít.