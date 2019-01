Frontman Kabátů při rozhovoru perlil, mluvil i o show The Voice!

Svěřil se například s tím, že své kolegy z kapely ani po dlouhých letech nevyměnil také díky tomu, "že si jednou za čas dají přes držku a je to".

Řeč přišla i na jeho kolegy z The Voice Česko Slovensko a Pepa práskal na rapera Kaliho. "On přišel s deníčkem, tam měl nějaký kytičky. Říkám mu - Co to máš? A on tam měl: Pojď ke mně do týmu. Já to většinou jedu zpatra a on to měl napsaný, je pečlivej," řekl Vojtek.

A kdo si myslel, že Pepa Vojtek chtěl být zpěvákem odjakživa, bude zklamaný - ani o tom neuvažoval! V osmé třídě si vybíral třeba mezi instalatérem nebo opravářem televizorů.

A proč se Pepovi říkalo dlouhá léta šustivej Pepe? "Někde jsme skončili, nasávali třeba do tří. Šlo se na hotel a já už v sedm vstal, všechno jsem měl v igelitovejch taškách, šustilo to a ostatní nemohli spát," zavzpomínal zpěvák a muzikálový herec.