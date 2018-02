Grossova dcera Denisa se bude vdávat! Snoubenec je o 9 let starší

Starší dcera Stanislava Grosse Denisa se zasnoubila! O devět let starší přítel ji požádal o ruku na ostrově Mauritius, kam odletěli na dovolenou. Robin Puškáš měl všechno do detailu naplánované a Denisu překvapil po výšlapu na horu u moře.

Byla to láska na první pohled! Denisa Grossová se do fotografa a muzikálového kolegy zamilovala před třemi lety, když spolu pracovali. Před půl rokem se dcera expremiéra k Robinu Puškášovi nastěhovala.

A teď přišel ještě důležitější krok - Denisa řekla na Robinovu žádost o ruku "ano"! S novinkou se rychle pochlubila na sociální síti, kde sdílela i fotku okamžiku, kdy přítel poklekl. Také už si změnila stav na "zasnoubená".

Celý loňský rok dvojice procestovala a jako oba vášniví fotografové zveřejňovali snímky z nejrůznějších koutů světa. Zásnuby tak snad ani nemohly proběhnout jinde než v nějaké exotické destinaci. Robin překvapil Denisu žádostí na hoře na ostrově Mauritius.

Podle tradice by se tak měla Denisa do roka a do ne provdat. Škoda, že ji k oltáři neodvede tatínek Stanislav Gross, který v roce 2015 podlehl nevyléčitelné nemoci. Vdova po expremiérovi Šárka Grossová ale určitě s mladší dcerou Natálkou něco vymyslí.

