Helena z Výměny se pustila do manžela: Snažil se, ale nevyšlo to!

Ve středeční premiérové Výměně manželek jste viděli rodinu z Bukovan, kterou tvoří Gabriela (42), Vojta (42), dcera Jenny (11) a syn Vojta (7). Na druhé straně jste se seznámili s Helenou (44), Radkem (39) a syny Honzou (6) a Radkem (9), kteří žijí v Hnojnici.

Heleně se po Výměně daří dobře, vesměs nic se u nich prý nezměnilo. "Bylo to, jako bych byla na dětském táboře," popsala s tím, že když se vrátila, všechno bylo při starém.

Změna nenastala ani u manžela Radka, který se do chodu domácnosti příliš nezapojuje. "Manžel se do domácích prací nezapojuje, protože to od něj ani nevyžaduju. Já to mám s úklidem trochu jinak, a přestože by to udělal, mně by se to asi nelíbilo a přerovnala bych to," vysvětlila.

O jednu velkou změnu se přesto pokusili. "Zkusili jsme, že si manžel udělal směny tak, aby byl více doma, ale projevilo se to na platu, takže jsme od toho upustili," přiznala Helena. Mají totiž malé děti a je potřeba, aby je nějak živili. Protože se o děti musí někdo starat, ona chodí na ranní a manžel na noční.

Nakonec ale i Helena přiznala, že jedna věc je u nich od natáčení jinak. "Když manželovi něco řeknu, tak mu to nemusím říkat desetkrát, stačí, když mu to řeknu párkrát a udělá to. Ale ten motor jsem tady zase já. Já jsem tady většinu času, on je tu jen chviličku, než jde na tu noční," postěžovala si.

Pobyt v druhé rodině jí nevadil, uznala ale, že má jiné hodnoty, než měli oni. Vysvětlila taky, jak je to u nich ve skutečnosti se záchodem. "Záchod tady je, ale my jsme ho nepoužívali, protože koupelna se opravuje. My chodíme na suchý. Používal se jen kvůli náhradní manželce, protože řekla, že na suchý chodit nebude," nechápala postoj Gabriely Helena.

Během osmi očí se Gábina zmínila o tom, že Heleniny děti jsou sprosté. Podle Heleny to ale je potřeba. "Myslím, že dnešní doba to vyžaduje, je úplně jiná, než byla moje doba. Když bude dítě absolutně slušné a nebude používat jazyk, jaký se používá běžně ve školách, tak asi neuspěje a bude neoblíben. Při mně sprosté nejsou," zakončila Helena.

