Herec prozradil, co se bude v Ulici dít! Pro Gábinu to nevypadá dobře

U Gábiny a Aleše bude pořádně dusno! Představitel sympatického hasiče Denny Ratajský prozradil, co se bude v dalších epizodách Ulice dít. O dramata nebude nouze, Aleš se totiž kvůli úrazu změní a dojde dokonce na milostný trojúhelník... nebo dokonce čtyřúhelník?

Hostem středeční Snídaně s Novou byl herec Denny Ratajský, kterého diváci Ulice znají jako Aleše Vašečku. Ten se od začátku chová jako jako hodný, milý kluk, teď ale přijde radikální změna. Za vše může úraz, který Aleš utrpí. "Má zlomená a naražená žebra, takže to bude na dlouho," prozradil Denny Ratajský.

Kvůli táhlé rekonvalescenci, při níž bude muset Aleš zůstat doma, se ze sympaťáka stane žárlivec a ještě nesnesitelnější puntičkář. "Já myslím, že bude pořád hodný, ale po tom úrazu bude prudit, bude se nudit a Gábinka ho musí obskakovat," doplnil herec z Ulice.

Gábina má o vztahu s Alešem pochybnosti už teď a jeho žárlivost ještě všechno zhorší. "Začne být trochu nesnesitelný, projeví se to ve vztahu a nebudou se mít úplně rádi. A teď do toho vstoupil ještě ten milionář. A Aleš začne žárlit, bude to vyhrocené," popsal Denny.

Alešova přítelkyně se s Lukášem, který je jejím nejlepším klientem, nebezpečně sblíží. Jenže i kolem Aleše krouží jiná žena - učitelka Irena Landová. "Kvůli ní jsem se vlastně zranil, když jsem jí chtěl spravit fasádu. Ona si to bude vyčítat, bude k nám chodit, nosit mi dárky," vypočítal herec.

Jak to mezi Gábinou a Alešem dopadne? Rozejdou se kvůli malichernostem a žárlivosti, nebo dojde na nevěru? Seriál Ulice sledujte každý všední den od 18:25 na Nově! Poslední díl najdete na NovaPlus, všechny epizody jsou na VOYO.