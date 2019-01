Honza má jen šest prstů, umí s nimi zázraky! Šokoval i šéfkuchaře

Jedním z těch, kteří by chtěli titul získat, je i 22letý Honza. Přestože má hendikep, věří, že se svým jídlem uspěje. "Mám šest prstů, ale dokážu dělat devadesát devět procent věcí, co dokáže člověk s deseti prsty. Myslím, že vaření to nijak neovlivňuje," říká Honza.

Porotu svým receptem a šikovností velmi zaujal. "Já žasnu, jak funguješ. Ty mi tady rozebíráš kytičky lísteček po lístečku a já na tebe koukám s otevřenou hubou," ocenil soutěžícího nejmladší z porotců Přemek Forejt.

Jak budou jeho výkon hodnotit michelinští kuchaři Radek Kašpárek a Jan Punčochář? Nenechte si ujít premiérový díl pořadu MasterChef Česko ve středu ve 21:30 na Nově! Předchozí díl si můžete pustit zdarma na Nova Plus, najdete ho také na VOYO.