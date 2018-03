Hvězda seriálu Sex ve městě Nixonová kandiduje na guvernérku

"Miluju New York a dnes oznamuji svou kandidaturu na guvernéra," uvedla včera herečka na Twitteru. V přiloženém videu objasňuje své rozhodnutí. "Nikdy jsem nežila nikde jinde. Ale něco se musí změnit. Chceme, aby naše vláda znovu pracovala na zdravotní péči, ukončení masového věznění, na opravě našeho metra,“ avizovala.

Jednapadesátiletá matka tří dětí a manželka aktivistky Christine Marinoni zatím žádnou významnou politickou funkci nezastávala, svou možnou kandidaturu však již dříve naznačovala. Ve své kampani nazvané Cynthia for NY chce bojovat za lepší a rovnější New York.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD