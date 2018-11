Internet zdarma má být všude! Připojíme se na náměstí i v parku

S nápadem, aby se mohli lidé na všech veřejných místech zdarma připojit k internetu, přišla Evropská unie. Na pořízení nebo renovaci internetového připojení mohou obce získat 15 tisíc euro, v přepočtu asi 388 tisíc korun. Do programu Wifi4EU se mohou hlásit od středy a platí pravidlo kdo dřív přijde, ten dřív mele. Dostane se celkem na 2800 obcí.

"S programem přichází přímo Evropská komise, jejímž cílem je umožnit co nejvíce lidem bezplatný přístup k informacím," vysvětloval záměr projektu v minulosti europoslanec Tomáš Zdechovský. Nově by tak mohlo být bezplatné připojení třeba v knihovnách, na sportovištích, ve zdravotnických zařízeních, na nádražích nebo na náměstích. Původně mělo být možné žádat už letos v květnu, kvůli technickým problémům ale byl příjem přihlášek zastaven.

Pro obce by získání finančních prostředků mělo být jednoduché a s minimem administrativy. Žádat mohou na stránkách www.wifi4eu.eu. Obec, která poukázku na 15 tisíc eur dostane, musí zajistit instalaci a zpuštění wi-fi hotspotu do 18 měsíců. Musí tedy vytvořit projekt a vybrat společnost, která zajistí instalaci wi-fi zařízení. Vybraná bezdrátová síť by měla zajišťovat vysoce kvalitní připojení k internetu. Obce by měly využít nabídku s nejlepším pokrytím v dané oblasti, která nabízí rychlost alespoň 30 Mb/s.