Jak plánovat a financovat dětské letní aktivity

Pro rodiče je to víc starost, jak se o ně postarat a jak všechno zaplatit.





Dovolené není moc, babičky taky nemohou hlídat každému a pořád. Dobrým řešením jsou letní tábory. Jejich nabídka je opravdu pestrá. Zvláště ty specializované se ale mohou stát pro rodinný rozpočet zátěží. Tím spíš, když má rodina víc dětí. Jak tábory a kurzy financovat? Kdy se vyplatí vzít si pro tento účel půjčku nebo využít kontokorent či kreditní kartu Dopřát dětem rozumný a zajímavý letní program s sebou ponese finanční nároky. Ideální je financovat je z vlastních zdrojů - s výdajem počítat dopředu a přes rok na léto ušetřit. Někdy se ale vyplatí konzultovat financování se svojí bankou.Pokud budete potřebovat půjčit malou částku a budete jí moci zaplatit z příští výplaty, tak se vyplatí kreditní karta, kde využijete její bezúročné období (obvyklé rozmezí bývá od 40 do 60 dnů). Výhodou kreditní karty je i to, že z ní peníze jednoduše převedete na kterýkoliv účet a nemusíte tak hledat tábor, kde se dá platit kartou. Kontokorent mívá nižší úrokovou sazbu, ale oproti kreditní kartě nemá bezúročné období. Pokud budete splácet déle než rok, tak je nejvhodnější spotřebitelský úvěr, který má obvykle nejnižší úrokovou sazbu z uvedených produktů a splácíte jej pravidelnými měsíčními splátkami.Klasikou mezi letními dětskými tábory jsou pobyty v přírodě v některém z malebných koutů České republiky. Děti zde zažijí mnoho legrace a dobrodružství, naučí se spoléhat sami na sebe a na své kamarády. Oblíbenou formou jsou příměstské tábory, kdy děti ráno přicházejí a odpoledne si je rodiče vyzvedávají. U obou typů můžete vybírat například mezi přírodovědným, výtvarným, tanečním, ale i sportovním či jazykovým zaměřením. Cena začíná zhruba na 2000 Kč / týden, ale může se vyšplhat až na několikanásobek.Alternativou k táborům jsou i letní jazykové kurzy v zahraničí. Obvykle jsou určené pro starší děti a kromě zajímavého dobrodružství za hranicemi jsou i užitečným vkladem do života. Jazykové kurzy se liší podle intenzity, které teenageři výuce věnují. Od toho se odvíjí také cena. Například dvoutýdenní intenzivní kurz němčiny v Hamburku s cestou, školným, ubytováním a kapesným může vyjít i na 50 tisíc korun. Investice do vzdělání ale nesporně patří mezi ty náklady, nad kterými se dlouze nepřemýšlí. S financováním rozvoje potomka dokáže pomoct i banka – půjčku vyřešíte snadno a rychle i přes internet.Zlaté pravidlo nakládání s penězi říká, že rozumné je splácet věci tak dlouho, jaká je jejich životnost. Co se týče vzdělávání, koníčků a volnočasových aktivit dětí, jedná se jistě o opodstatněnou investici. Hranici, kdy se investice vyplatí, si musí určit každý sám.Stejně tak rozhodnutí, zda například programování, jazykové kurzy či základy fotografie jsou pro vaše děti tou pravou investicí.