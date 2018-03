Kalinga vyhrála, radovala se ale i Blanka! Řekla, proč chtěla prohrát

Pondělní díl Robinsonova ostrova nabídl další napínavý souboj o imunitu. Poprvé za celou dobu soutěže se z vítězství radoval kmen Kalinga, a tak čeká kmenová rada tým Manobo. I když se to zdá neuvěřitelné, někteří členové "žlutého" kmenu si přáli prohrát.

Ve hře o imunitu museli soutěžící ukázat fyzickou sílu a zručnost, ale také jemnou motoriku. Nejdřív se zdálo, že Manobo bude mít znovu navrch, když Dominik dokázal nashromáždit více nábojů, než Martina na druhé straně.

Role se ale obrátily a Kalinga poprvé v souboji o imunitu zvítězila. Na šestou kmenovou radu tak nemusí, naopak první vylučování čeká kmen Manobo. Ondra se přitom o výhru snažil i přesto, že mu nebylo dobře a na přímém slunci nakonec zkolaboval.

"Byla to pro mě zatím nejhorší hra. Horko, točení klikou, neustálé vstávání a odcházení a zase se vracení, pořád dokola. Bylo to pro mě fakt peklo. Už jsem si říkal, že sebou fláknu, ale proti tomu šel ten pocit, že nemůžu, abych neukázal slabost," popsal Ondra v pořadu Jak to vidí Robinsoni.

Naopak Blanka prý chtěla prohrát. "Byl ideální čas prohrát, alespoň pro mě. Momentální rozpoložení v kmenu je takové, že nepůjdu domů já. Chtěla jsem využít situace, kdy jsou všichni naprdlí na Báru a neřeší fyzickou zdatnost, ale to, kdo je štve na ostrově a chtěli by ho poslat domů," přiznala.

Blance hrála do karet i cesta na druhý ostrov, kdy Katce namluvila, že má skrytou imunitu. Stejně to potvrdila i Báře a Terry. "Už se muselo začít hrát. Pochopitelně jsem chtěla, aby to poslali dál," prozradila taktiku Blanka.