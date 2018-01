Kamarádka pašeračky Terezy: Vyhrožují mi smrtí, přiznala

"Ještě jednou jedinkrát mi někdo bude vyhrožovat smrtí, tak to dávám k trestnímu řízení, to vám garantuju," napsala Michaela. Není jasné, jestli jí někdo vyhrožuje kvůli Tereze. Podle společných fotek si zřejmě ale byly blízké.

reklama

"Já to ignorovala, ale co je moc, to je příliš. Jasně, že ti hrdinové jsou z mého okolí a píšou z fake profilu. Ale IP adresa je zrádná," dodala. "Těm lidem je to jedno, co řeknou. Chtějí jen ublížit, ale mne není jedno, že nějaký 25 lety honim*r bydlící u rodičů nerozdýchává, že jsem ho před 5 lety odmítla a teď dělá peklo a píše mi, že pokud ne (poz. red. nebude) spravedlnost, zařídí to on," napsala Michaela.

"To je jedno. Já to sem dala jen, aby si to případní adepti na podobné zprávy mohli rozmyslet," dodala s tím, že celou situaci už řeší policie.



Jednadvacetiletou Terezu H. zadrželi celníci na letišti v pákistánském Láhauru minulou středu. V kufru u ní objevili devět kilo heroinu.

Celá kauza je velkým tématem u nás, ale i v Pákistánu. "Pašeračce heroinu se dostává takového velkého respektu," řekl televizní hlasatel Saifan Khan. "Nejméně tři bezpečnostní složky bojují o to, kdo povede vyšetřování. Nadšení je pochopitelné a očekávám největší možnou efektivitu od našich chlapců," baví se nad snímkem lidé. Více čtěte zde.