Karel Gott má za sebou ohromný koncert, vystoupily i dcery! VIDEO

Bratislavský zimní stadion Ondreje Nepely při čtvrtečním koncertu Karla Gotta praskal ve švech. V průběhu večera zazněly ty největší hity mnohonásobného českého Slavíka. Nechybělo několik hostů, na pódiu se objevil třeba Palo Habera, autor skladby Když muž se ženou snídá, kterou si společně i zazpívali.

Gott se pochlubil, že nedávno vyrazil do Vysokých Tater a na pódiu přivítal i Mariku Gombitovou nebo Vaša Patejdla. "Potřebuju to vstřebat, to bylo neopakovatelné setkání," řekl Gott.

Překvapením pro diváky byla účast obou malých dcer Karla Gotta na koncertu. Nelly tancovala při skladbě Trezor a Charlotte Ella dokonce zpívala. "Pro Charlotku to byl první odvážný krok, ale nebyla znát tréma, naopak," dodal Gott.

Na závěr dvouhodinového programu se zpěvák s Bratislavou rozloučil legendární skladbou Lady Carneval a přidal i píseň Ráno jedu dál.

Podívejte se na reportáž: