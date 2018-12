Českým Twitterem otřásá skandál. Lidé půjčili peníze a už je neviděli

Rozsáhlá kauza s hastagem #dikBB koluje od středy na českém twitteru. Lidé začali upozorňovat na účet .B. B., ze kterého slečna, která používá tuto přezdívka, údajně připravila o velké finanční částky několik z nich. Peníze, které si od nich .B. B. půjčila, už nikdy nevrátila.

Mladá žena kontaktovala dotyčného, seznámila se s ním a poté mu začala říkat různé příběhy, aby od něho získala peníze. Někteří uvedli, že jim řekla o rakovině. Dalším zase tvrdila, že jí umřel přítel, je nemocná nebo nemá na letenku. Když pak nastal termín vrácení peněz, už se neozvala a nereagovala na zprávy.

Bezen. Pjte penze. Za pr tdn pr budou zptky.

Duben. Nemte na letenku.

Kvten nemte penze pro kolu.

Nemte na njem.

Dostvte potvrzen o platbch, co nepichzej.

Falen potvrzren.

Volte, zmnte prvnka.

Penze pijdou.



Zjistte, e jste nebyli sami.#dkBB — Mrtv Nevsta (@m_Nevesta) 19. prosince 2018

Některým se peníze podařilo získat zpět poté, co slečně vyhrožovali například právníkem. Někteří muži se dokonce do ženy zamilovali a i přesto, že přišli o nějaké peníze, tak ničeho nelitují. "Byla to docela rána. Potkávali jsme se i několikrát do týdne…Investovaných peněz tolik nelituji…užil jsem si za ně svoje," napsal p. L. na Twitteru.

"Kauza blonďaté běhny" jak někteří píší na Twitteru se rozjela ve velkém a objevují se další lidé, které žena okradla. Slečna také pod jiným jménem zorganizovala oslavu a oslovila lidi, aby jí na ni přispěli a pomohli ji koupit kolo a další věci.

Slečna také psala do magazínu Surinam, který vznikl jako platforma řady uživatelů twitterů, kteří zde publikovali své texty. "Ona s námi příležitostně spolupracuje jako externí dodavatel, především jako copywriter. Píše příspěvky do našeho online magazínu Surinam. Kauza, která se nyní probírá v souvislosti s jejím soukromým profilem na Twitteru, nijak nesouvisí s naší společností," řekla pro TN.cz Blanka Mikulová, marketingová manažerka Surinam.

Policie se případem zatím nezabývá. Přestože na twitteru řada uživatelů píše, že by se měli obrátit na policii, podle policejní mluvčí Andrey Zoulové tak zatím nikdo neučinil.

Ke kauze se vyjádřila také nezisková organizace Dobré víly dětem, se kterou slečna úzce spolupracovala. "Rády bychom se vyjádřily ke kauze #díkBB. Slečna u nás působila jako dobrovolnice od letošního léta. Udělala pro děti mnoho dobrého," napsaly ve svém prohlášení Dobré víly.

"Z Twitteru jsme se dozvěděly včera pozdě večer šokující zprávy a nyní interně řešíme další kroky. Věříme, že tyto mimořádné události, které se rozkryly a ublížily mnoha lidem nebudou mít vliv na to, co děláme," dodaly Dobré víly.