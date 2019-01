Kdo nahradí Zemana? Zájem nevyloučili Klaus ani Novotný!

Bývalý prezident Václav Klaus v neděli naznačil, že by se mohl pokusit o návrat na Pražský hrad. "Tahle možnost tady je, ale myslím, že to je už úkol pro nové generace," řekl Klaus pro TV Prima. V roce 2013 kandidovat nemohl, Ústava stanoví, že prezident nemůže být dvakrát znovuzvolen, pokud ale do úřadu nastoupí někdo jiný, nic mu nebrání poté znovu kandidovat.

Klaus ale uvedl, že by měl kandidovat někdo mladší. V roce 2023, kdy budou Češi opět vybírat prezidenta, mu bude 81 let. A jako možného nástupce zmínil svého syna, který byl předloni zvolen za ODS do Poslanecké sněmovny.

A Klausovi mladšímu věří i sázkové kanceláře. Fortuna na něj vypsala nejnižší kurz. Pokud by si na něj někdo dnes vsadil, vyhraje osminásobek vkladu. Redakce TN.cz se Klause mladšího zeptala, jestli má prezidentské ambice a jestli bude kandidovat už v příští volbě. "Nejdřív se musím oženit," vzkázal Klaus mladší.

Spolufavoritem je podle sázkových kanceláří senátor Pavel Fischer. Bývalý velvyslanec ve Francii se o prezidentský úřad ucházel už před rokem a svého rozhodnutí vstoupit do politiky nelituje. "Prezidentské volby v roce 2018 mě utvrdily v přesvědčení, že chci pracovat v zájmu všech občanů naší země a skládat jim účty ve volbách. Hluboce si vážím nejenom hlasů víc než půl milionu voličů, ale také obětavé práce tisíců dobrovolníků a podporovatelů," řekl Fischer pro TN.cz.

Fischer byl vloni na podzim v Praze zvolen do Senátu. Jak řekl pro TN.cz, právě práci dobrovolníků a podporovatelů vnímá jako obrovský závazek, který jej ke kandidatuře přiměl. V Senátu má podle svých slov mandát prosazovat zájmy českých občanů. Fischer jasně deklaroval, že se za čtyři roky o Hrad popere. "V příští prezidentské volbě se mnou můžete počítat," potvrdil senátor zájem kandidovat.

To finalista loňské volby Jiří Drahoš zatím o nové kandidatuře neuvažuje. "Plně se soustředím na práci v Senátu a na svůj spolek Společně pro Česko. Je zde celá řada problémů, které bych rád pomohl řešit, a to nejen v oblasti vzdělávání. Tím, co bude za čtyři roky, se teď skutečně nezabývám," uvedl na dotaz TN.cz Drahoš.

Svého vstupu do politiky ale rozhodně nelituje. "Prezidentská volba mi přinesla řadu cenných zkušeností, které chci nyní zúročit nejen v mém působení v Senátu. Během kampaně jsem navštívil řadu míst a potkal se s mnoha lidmi. Jejich stálá podpora mi dává energii dále působit ve veřejném prostoru a snažit se přispět ke zlepšení současné politické situace," uvedl s tím, že jej motivuje zemi předat generaci jeho vnoučat v lepším stavu, než jej Drahošova generace převzala.

"Teď o tom nepřemýšlím, volební období je dlouhé. Jednoznačně neříkám že ne, teď se ale soustředím na práci v Senátu. Je pro mě důležité, aby se podařily věci, které jsem si předeslal. Volba prezidenta se mi hlavou nehoní," odpověděl Marek Hilšer, který v prezidentské volbě získal 8,83 %.

Rozhodnutí kandidovat také nelituje. "Hodnotím to pozitivně. Byla to pro mě obrovská zkušenost. Podařilo se hovořit o věcech, které považuji za důležité pro společnost. Výsledek potvrzuje, že moje kandidatura byla pozitivně přijata. Z nuly, bez velkých finančních prostředků se podařilo získat skoro 9 %. Ukázalo to, že i obyčejný občan se může zapojit a nic není marné," dodal Hilšer, který byl taktéž na podzim zvolen do Senátu a v kurzech sázkových kanceláří se umísťuje na předních příčkách.

O kandidatuře v tuto chvíli ani neuvažuje šéf SPD Tomio Okamura. "Je to hodně předčasná otázka. V tuto chvíli nemám prezidentské ambice a vše bude záležet na situaci za čtyři roky," uvedl Okamura. Důležité podle něj bude, kdo budou ostatní kandidáti. "Důležité je, aby se našel důvěryhodný lídr s potenciálem porazit loutky jako je pan Drahoš," dodal Okamura.

Do politiky v loňských komunálních volbách vstoupil bývalý bulvární novinář Pavel Novotný. Jím vedená kandidátka ODS v pražských Řeporyjích v konkurenci čtyř dalších uskupení získala 29,75 % a vyhrála. Novotný se stal řeporyjským starostou. Redakce TN.cz se ho tedy zeptala, jestli chce v politické kariéře pokračovat i na celostátní úrovni.

"Já tu ambici zatím nemám, ale zaznamenávám takové podněty. Já se rozhodnu, až jak se předvedu v Řeporyjích, ale rozhodně to nevylučuji!" prozradil o své možné prezidentské kandidatuře bývalý král českého bulváru Pavel Novotný.