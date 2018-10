Kočka promluvil o tragické nehodě syna: "Nikomu by neublížil!"

"Nechápeme, jak se tato tragédie mohla vůbec stát. Zničila životy nejen naše, ale i rodiny řidiče, do kterého můj syn nepochopitelně narazil," uvedl Jan Kočka starší pro deník Blesk. Řidič mercedesu, kterým měl být právě Kočka mladší, jel podle policie v protisměru dva kilometry, než se čelně srazil s kamionem.

"Vypadá to, že nehodu způsobil náš syn, ale o to není náš smutek menší a celá naše rodina soucítí i s rodinou druhé oběti. Jejich smutek je navíc umocněn faktem, že se jedná o člověka, který nehodu nezpůsobil, a tak chápeme jejich obrovský pocit křivdy," připustil Kočka starší.

Syn byl podle něj srdcař a rozhodně nechtěl vědomě nikomu ublížit. Majitel kolotočářského imperia je prý připraven kontaktovat pozůstalé po zesnulém řidiči kamionu a nabídnout finanční pomoc. "Budeme se snažit být nápomocni policii při jejím vyšetřování. Sami čekáme její výsledky," doplnil Kočka.

V pondělí by měla policie zveřejnit výsledky pitvy, která určí, zda byl Kočka mladší za volantem pod vlivem alkoholu nebo drog. Policisté nemohli zatím potvrdit ani to, kdo terénní mercedes řídil. Podle vyjádření jeho blížkých to ale opravdu byl Jan Kočka mladší.

Tragická nehoda se stala v pátek v půl páté ráno na dálnici D11. Řidič SUV třídy G vjel do protisměru, kde se srazil s kamionem. Poté na autech propukl požár, oba řidiči zemřeli. Podle jedné z vyšetřovacích teorií jel řidič mercedesu v protisměru po dálnici nejméně dva kilometry.

