Končí zima? Meteorologové řekli, jestli ještě v lednu udeří mrazy!

Počasí v lednu příliš lyžařům přát nebude. Vyplývá to z měsíční předpovědi meteorologů, podle které budou nejméně následující dva týdny teplotně nadprůměrné.

S Novým rokem do Česka vtrhlo oteplení a podle meteorologů se mrazy hned tak nevrátí. "Trend nadprůměrných týdenních teplot, které se udržují již od poloviny prosince loňského roku, bude pokračovat minimálně i v následujících dvou týdnech, kdy se očekává, že se týdenní minimální teploty budou pohybovat kolem nuly a maximální teploty se budou udržovat nad bodem mrazu," uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Pak sice budou průměrné teploty postupně klesat, i tak by se ale většinou měly pohybovat v intervalech hodnot pro leden běžných.

"Období od 8. ledna do 2. února by mělo být jako celek teplotně nad dlouhodobým průměrem. Z hlediska srážek se neočekávají velké odchylky, ve všech týdnech předpokládáme srážkově normální průběh počasí. Období jako celek (od 8. ledna do 2. února) bude srážkově průměrné," dodal ČHMÚ.

TÝDENNÍ PŘEDPOVĚĎ

Neděle

Většinou zataženo, mlhavo, zpočátku místy polojasno. Místy slabý déšť nebo mrholení, na horách na severu a severovýchodě v polohách nad 1000 m postupně mrznoucí srážky nebo sněžení. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C, na jihovýchodě místy až 9 °C, v 1000 m na horách kolem 1 °C. Slabý proměnlivý, postupně mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

Pondělí

Zataženo až oblačno, zpočátku ojediněle mlhy. Místy slabý občasný déšť nebo mrholení, na severu zpočátku i srážky mrznoucí a nad 1100 m sněžení. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, na severu Čech kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C, na jihovýchodě místy až 9 °C. Mírný severovýchodní až východní vítr 3 až 7 m/s, během dne místy s nárazy kolem 15 m/s.

Úterý

Zataženo až oblačno, ojediněle mlhy. Místy slabý občasný déšť nebo mrholení, na severu zpočátku srážky i mrznoucí. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, na severu a severovýchodě kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C, na severovýchodě kolem 6 °C. Čerstvý jihovýchodní vítr 4 až 8 m/s, na Českomoravské vrchovině a na horách na severu místy s nárazy 15 až 20 m/s, bude večer slábnout. Na severovýchodě vítr mírný do 5 m/s.

Středa

Zataženo až oblačno, místy občasný déšť. Zpočátku místy mlhy. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C. Mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s bude slábnout.

Čtvrtek

Zataženo až oblačno, místy občasný déšť. Nad 1000 m postupně srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C. Mírný severní vítr 2 až 6 m/s.

Pátek až neděle

Zataženo až oblačno, později místy polojasno. Ojediněle mlhy. Místy, později ojediněle, občasný déšť. Na horách, postupně i ve středních polohách sněžení. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C.