Nový královský portrét! Alžbětu vynechali, Meghan se neudržela

Princ Charles se nechal vyfotit s manželkou Camillou, syny Williamem a Harrym a jejich rodinou. Na snímcích tak nechybí ani vévodkyně Kate a Meghan a princátka George, Charlotte a Louis. Královská rodina zveřejnila portréty u příležitosti Charlesových 70. narozenin na sociálních sítích.

Pokud byste ale čekali upjatou fotku, na které se celá rodina tváří vážně, byli byste překvapeni. Oby snímky byly pořízeny v zahradě Clarence House, kde Charles s Camillou žijí. Nejstarší pár sedí na dřevěné lavičce spolu s vnoučaty Georgem a Charlotte. Za nimi pak stojí Kate s Louisem, William, Harry a Meghan.

Fanoušci si ale zamilovali především druhou zveřejněnou fotku. Na ní jsou členové královské rodiny naprosto uvolnění a zjevně se smějí nějakému společnému vtipu. Nejvíce se dokázala "odvázat" Meghan, která se ve smíchu naklání nad lavičku.

Charles by měl životní jubileum oslavit v užším kruhu rodiny a přátel. První oslava se konala už v květnu, kdy bylo vhodnější počasí pro zahradní barbecue, které královna Alžběta II. pro svého syna pořádala v zahradách Buckinghamského paláce. Dorazilo více než 6000 lidí.

Přestože už by si Charles ve svém věku měl spíše užívat zaslouženého odpočinku, ještě se nedostal k práci, kterou by měl vykonávat. V 70 letech je nejstarším čekatelem na britský trůn za posledních 300 let.