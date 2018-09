Kristýna z Výměny šokuje: Aleše se strašně bála, chtěla skončit

Ve středeční Výměně manželek jste viděli rodinu z Příbrami, kterou tvoří Kristýna (25), Ondřej (24) a jejich dcera Kristýna (2,5). Na druhé straně jste se seznámili s Věrou (38), Alešem (44), Aničkou (9), Lukášem (7), Luckou (5) a Evou (2), kteří žijí v Milovicích.

Kristýna na natáčení nevzpomíná vůbec kladně. "Kdybych to mohla smazat z paměti, tak bych to smazala," řekla. A podobně to má i její manžel Ondřej. "Na Výměnu vzpomínám nerad, už bych do toho nešel, ale zkušenost byla taková, že si Týny vážím ještě víc než předtím," přiznal.

Hlavní důvodem, proč se do Výměny přihlásili, byl stereotyp. "Chtěli jsme poznat změnu, jak funguje jiná rodina, Ale jelikož jsme se dostali do rodiny, která moc nefungovala, tak jsme si z toho moc nevzali. Ale partner je akčnější, jezdíme na výlety. Svůj účel to splnilo," připustila Kristýna. Ondřej přiznal, že mu natáčení otevřelo oči. Uvědomil si, že by měl být víc doma a věnovat se rodině.

Pro Kristýnu prý bylo nejhorší, že druhá rodina příliš nedbala na úklid. "Myslím si, že čistota je základ, hlavně když jsou v domácnosti děti. Chápu, že jim finanční situace nedovoluje pořídit si nový byt, ale vždy je nějaké řešení. Oni žádné řešení nehledali. Všude, kam jste se podívali, byla špína. Co z těch dětí může vyrůst, když jim rodiče nejdou příkladem? Zuby si čistily jen díky tomu, že se to natáčelo, jinak to děti normálně nedělají. Zděšení bylo šílené," vzpomínala.

Další šok pro ni byl, že Aleš nepracuje, zvlášť když má rodina finanční potíže. "Práci by sehnal, kdyby ji hledal. Ale je to jejich životní styl a pokud jim to tak vyhovuje, ať si tak žijí," dodala Kristýna. Nepříjemným překvapením pro ni bylo, že se Aleš hned první večer opil. "Věra mi psala, že má problémy s alkoholem, takže jsem čekala, že něco takového přijde. Nenapadlo mě ale, že hned první noc. Jak ho neznám, tak jsem nevěděla, co mám čekat. Popravdě jsem se hrozně bála, raději jsem dělala, že spím," řekla s tím, že toho dne nejvíc zvažovala, že Výměnu ukončí.

Děti podle ní byly nevychované, neměly žádné návyky, výchovu a z tatínka neměly respekt. "Děti si umí udělat každý, ale málokdo je umí k něčemu vést a nějak je vychovat. Ty děti jsou samorosti," myslí si Kristýna.

Podle Ondřeje Věra není zlý člověk, má to ale v hlavě nastavené jinak než oni. "Nekoukají nalevo a napravo, je jim jedno, co dělají," myslí si. To Kristýna byla v hodnocení druhé rodiny daleko ostřejší. "Já si myslím, že jsou hloupí. Životem jen proplouvají. Věra je vůči některým věcem laxní a sama nemá některé návyky. Aleš je v některých věcech chytrý, v jiných je ale úplný hlupák. Například když vám řekne, že je normální, že se dítě dloube v nose," vysvětlila.

S druhou rodinou v kontaktu nejsou. Ani jedna strana o to nestojí. "Nejsou to lidé, se kterými bychom se přátelili nebo chtěli vídat," řekla dvojice.

Nestihli jste středeční díl Výměny manželek v televizi? Pustit si ho můžete zdarma na Nova Plus, všechny díly jsou ke zhlédnutí na VOYO.