Kvitová v Ordinaci už dnes večer! Takhle ovlivní děj a Mázla

"Jakmile vyhrajete první zápas, tak já vám jako Čestmír Mázl zařídím roli v Ordinaci," slíbil Petr Rychlý tenistce Petře Kvitové na videu, kde jí více herců přálo k narozeninám. Chtěli tak Petru, obrovskou fanynku Ordinace, povzbudit po zranění ruky.

reklama

Kvitová si i po roce dokáže moment, kdy si vzkaz poprvé poslechla, jasně vybavit. "Zobrazil se mi na zdi, poslouchala jsem ho a byla jsem hodně překvapená a moc mě to potěšilo. Spousta herců z Ordinace mi ve videu přálo k narozeninám a Petr Rychlý mi dal tu výzvu. Bylo to příjemné překvapení," svěřila se.

Když pak první zápas po návratu na špičku vyhrála, na nic nečekala a Rychlému se přihlásila. "Vyhrála jsem zápas, do Ordinace se těším," napsala mu esemeskou. Od té doby začali tvůrci připravovat příběh, ve kterém by se tenistka mohla objevit.

Nakonec se rozhodlo, že si Petra zahraje sama sebe. Stane se vlastně takovým dárkem pro Mázla, který se stále nedokáže vzpamatovat z rozchodu s Alenou. Aby se odreagoval, zařídí mu Jakub tenisový trénink s českou jedničkou.

Záběry, které diváci mohou sledovat ve čtvrtek večer, se natáčely na konci loňského roku. A Kvitová podle Rychlého zvládla svou roli na výbornou. "Před kamerou byla naprosto přirozená. Až jsem si z toho dělal humor, říkal jsem: Kolegyně, obávejte se, tady máte novou konkurenci," chválil oblíbený herec.

Tenistka si tolik nevěřila, ale prý má z natáčení dobrý pocit. "Beru to jako zkušenost, kterou zažívám poprvé v životě. První den na kurtech byl pro mě příjemnější, v ateliéru to bylo trošku složitější, ale na druhou stranu jsem si něco vyzkoušela a doufám, že to nebyl úplně propadák," říká Kvitová.

Petra podle tvůrců zásadně ovlivní budoucnost Čestmíra Mázla. Nejdříve ho ale proklepne na tenisovém kurtu, z čehož byl Rychlý nervózní. "Takovou příležitost jsem ještě nikdy neměl a myslím, že už nikdy mít nebudu. Závodní hráči neradi hrají s rekreačními," svěřil se herec. Kvitová mu prá radila, aby hrál pomaleji. Stejně tak Rychlý radil jí, aby nespěchala v odříkávání textu.





Petru Kvitovou uvidíte v premiérovém 800. díle Ordinace v růžové zahradě už ve čtvrtek večer! Sledujte ho od 20:20 na Nově.