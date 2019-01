Lesba otěhotněla s dárcem spermatu, za 12 let přišel zvrat!

Jessica Shareová byla ve šťastném vztahu se svojí manželkou. Po svatbě chtěly založit rodinu, a tak si z katalogu vybraly dárce spermatu. "Uvedl o sobě, že je spisovatel, hudebník a taxikář. Okamžitě jsme si představily, jak jezdí taxíkem a sbírá příběhy lidí," popsala Jessica pro portál Daily Mirror.

Po sedmi měsících, kdy se Jessica snažila otěhotnět, se konečně zadařilo. Narodila se jim dcera, kterou pojmenovaly Alice. Za dva roky pak se stejným dárcem otěhotněla také Jessičina partnerka a pár měl další dceru. V roce 2010 ale přišel šok - manželka Jessicu opustila.

Jessica proto vychovávala obě dcery sama, dokud ji nepostihla další rána. Starší dceru, které bylo v té době deset let, její bývalá manželka odmítala dál vídat. Mladší dcera, které bylo osm, se nevrátila z dovolené, na níž byla se svou "druhou maminkou". Od té doby ji Jessica neviděla.

"Alice celé dny sní o sestře, se kterou vyrůstala, a obává se, že už ji nikdy neuvidí," uvedla Jessica. Zřejmě i kvůli tomu si Alice uvědomuje, jak je rodina důležitá, proto se rozhodla vyhledat svého biologického otce. Zjistila, že jím je Aaron Long, kterého pak našla na sociálních sítích.

Asi pět měsíců si Alice a Aaron dopisovali, když se otec rozhodl uspořádat setkání se všemi svými dětmi. V té době už věděl, že jeho sperma použilo více žen k otěhotnění, a chtěl své potomky poznat. Na sraz doprovodila Alice její matka Jessica - a to stačilo.

"Připadalo mi, že jsem ho deset let vídala v Alice. Určitě to není jediná věc, proč jsme si vybudovali pouto, ale rozhodně na mě působil povědomě, protože vypadal a choval se jako lidé, které jsem znala a milovala celou dekádu," vypráví Jessica, která teď s Aaronem bydlí.

Pár také spolu vychovává dceru Alice, které je v současnosti 13 let. Před nedávnem se do domu nastěhovala také Aaronova další, 21letá dcera. I přesto Alice necítí, že by vyrůstala v úplné rodině. "Nemůžete prostě někoho přijmout jako svého tátu, bez ohledu na to, co říká nějaký test," říká Alice.